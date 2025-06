Le gros coup de gueule du Stade de Reims après le premier contrat pro de Khalil-Liam Kie

Ce samedi 28 juin est un jour qui restera gravé à jamais dans la tête de Khalil-Liam Kie. À 16 ans, le défenseur a paraphé son tout premier contrat professionnel avec le Stade de Reims, lui qui avait rejoint l’équipe U17 rémoise l’année passée. Mais l’annonce de cette heureuse nouvelle par son club a provoqué de nombreux commentaires de la part d’internautes, accusant l’intéressé d’avoir menti sur son âge. Des messages auxquels l’écurie dirigée par Jean-Pierre Caillot a décidé de réagir.

Sur X, réseau social sur lequel avait été posté l’annonce, le Stade de Reims s’est largement indigné de la situation, dénonçant un harcèlement : « le SDR s’indigne de l’accueil réservé à l’annonce de la signature du premier contrat professionnel de son jeune international français, né dans l’Essonne. Si l’exposition médiatique, et les cotés négatifs que cela peut engendrer, font partie de l’apprentissage d’un jeune footballeur, le Club ne peut tolérer une telle vague de commentaires à l’égard d’un adolescent de 16 ans en construction personnelle et professionnelle. La frontière entre l’humour et le harcèlement est parfois fine, le Stade de Reims s’inscrit dans le mouvement national de lutte contre ce fléau et appelle à ne pas franchir cette ligne rouge. La signature d’un premier contrat pro est un moment de bonheur et de partage, l’exemplarité de Khalil depuis son arrivée au Club mérite qu’il en reste ainsi. »