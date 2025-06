Angleterre U21 - Allemagne U21 : les compositions officielles

Qui sera sacré champion d’Europe U21 ? L’Angleterre, tenante du titre, défie l’Allemagne en finale ce samedi à 21h, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Emmenés par un grand Harvey Elliott, les Britanniques se sont imposés en quarts contre l’Espagne, finaliste de la dernière compétition, et les Pays-Bas en demies. De leur côté, les Allemands avaient étrillé les Bleus (3-0).

Les Anglais évolueront en 4-2-3-1 avec Stansfield en pointe accompagné d’Hutchinson, McAtee et Elliott. Livramento est aligné en défense avec Hinshelwood, Quansah et Cresswell. Du côté des Allemands, Woltemade est titulaire aux côtés de Gruda et Weiper.

Les compositions officielles :

Angleterre : Beadle - Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento - Scott, Anderson - Hutchinson, McAtee, Elliott- Stansfield.

Allemagne : Atubolu - Collins, Oermann, Arrey-Mbi, Brown - Nebel, Martel, Reitz - Gruda, Woltemade, Weiper.