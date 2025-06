OM : Frank McCourt rêve toujours de rivaliser avec le PSG

Les sorties médiatiques de Frank McCourt se font rares. Le propriétaire de l’OM est souvent en retrait et laisse le duo Longoria-Benatia se charger de parler aux médias. Ce samedi soir, le dirigeant américain a fait une exception puisqu’il a répondu aux questions du JDD. Et il a notamment évoqué la rivalité avec le PSG. Et McCourt espère toujours être capable de réellement rivaliser avec le club de la capitale sportivement.

«Bien sûr. Si nous mettons en place les bonnes réformes, cela nous aidera, nous et les autres clubs, à être plus compétitifs. La Ligue 1 ne se résume pas au PSG et à l’OM. Il est important que les supporters de tous les clubs puissent avoir un peu d’espoir lorsque la saison commence. Il est certain que nous avons besoin de plus d’équilibre. Nous n’abandonnerons jamais.»