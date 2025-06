Ligue 1, OM, OL : Frank McCourt tire la sonnette d’alarme !

La situation est tendue dans le football français. Entre sanctions fortes de la DNCG envers certains clubs et flou total autour des droits TV qui crée de lourdes pertes pour les clubs, on peut dire que la Ligue 1 est en crise. Certains clubs, comme le Paris Saint-Germain ou même l’Olympique de Marseille, s’en sortent relativement bien. Les Phocéens ont ainsi réussi leur passage devant la DNCG sans complications et vont faire entrer des sommes intéressantes dans leurs comptes lors de la saison à venir suite à leur qualification en Ligue des Champions.

De plus, le club du sud de la France adopte une attitude assez prudente lors de ce mercato, probablement conscient que les temps sont durs, avec deux recrues à 0€ cet été, Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Frank McCourt, qui était présent à Paris cette semaine, sait que même si tout passe bien pour son club, il y a danger sur le moyen terme. Il veut du changement dans le foot français et il l’a clairement fait savoir. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le patron de l’OM s’est livré.

McCourt veut un modèle à l’anglaise

Après avoir rappelé ses investissements à l’OM - 750 millions d’euros au total - et son attachement au club phocéen mais aussi au foot français, il a enchaîné : « je voulais rencontrer tous les acteurs-clefs, écouter leurs points de vue et leur faire part du mien. Nous vivons un moment unique pour le football français. Le modèle actuel est défaillant mais cela nous offre l’occasion de le réparer dès maintenant. Je repars très satisfait de la qualité de nos discussions. Dans une large mesure, je suis d’accord avec les idées qui ont été avancées. Les clubs doivent être parties prenantes et actionnaires de cette nouvelle structure. Nous avons besoin d’un modèle proche de celui de la Premier League en Angleterre. Les clubs ont un rôle primordial à jouer et doivent reprendre leur destin en main. Nous appelons de nos vœux une vision commune, cohérente et ambitieuse, portée collectivement par les clubs, pour construire un modèle durable ». Vous l’avez compris, McCourt souhaite que les clubs professionnels français aient un pouvoir décisionnaire plus important.

« Nous, les clubs, devons d’abord reprendre nos droits à travers la Ligue et mettre fin à ce cycle incessant de décisions de court terme aux conséquences néfastes à long terme. Il faut remettre de l’ordre dans la gouvernance, aller de nouveau de l’avant pour développer les droits télévisuels et toutes les sources de revenus dont le football français a besoin. Il sous-performe complètement dans ce domaine. Nous vivrons peut-être une période difficile pendant un an ou deux, mais ce fut souvent le cas depuis mon arrivée. La réforme devra faire en sorte que les clubs soient maîtres des décisions qui les impactent. Aujourd’hui, ce sont d’autres personnes qui prennent les décisions qui s’imposent aux clubs. Le système actuel est très dysfonctionnel », a-t-il ajouté, avant de rassurer les fans olympiens : l’OM n’est pas en danger actuellement. En revanche, il a indiqué que si l’OM et les clubs français veulent rivaliser en Europe, il faudra davantage de stabilité dans les instances.

Enfin, il a été interrogé sur l’OL et sa rétrogradation administrative en Ligue 2, en attendant l’appel de l’écurie rhodanienne. « Je regrette cette situation. Nous savons tous que c’est un grand rival de l’OM et un club majeur du football français. Je respecte le travail très difficile de la DNCG pour discipliner et pérenniser le championnat. Jean-Marc Mickeler a toujours été très franc sur la nécessité de réformes. Grâce à elles, il y aurait moins de problèmes et plus d’avantages économiques pour les clubs », a ainsi conclu l’Américain. Le message est passé.