OM : Frank McCourt félicite le PSG après la victoire en Ligue des Champions

Trente-deux ans après l’Olympique de Marseille, la Ligue des Champions est de retour en France, cette fois-ci chez le grand rival parisien. Au bout d’une campagne mémorable, les Parisiens ont atomisé l’Inter Milan en finale et remporté un sacre après lequel ils courraient depuis quatorze ans. De quoi s’attirer les félicitations du propriétaire du grand rival marseillais, Frank McCourt.

«C’est un mélange d’émotions. Être les premiers, et les seuls, était un grand privilège. Les rivalités saines et le fair-play forment le socle du sport. Le PSG a accompli quelque chose de collectivement très important, il faut le reconnaître et les féliciter», a déclaré l’actionnaire majoritaire de l’OM dans une interview accordée au JDD ce samedi. Avant de les recroiser en C1 l’année prochaine ?