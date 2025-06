OM : McCourt veut conserver Rabiot et Greenwood

Alors que l’OM sort d’un exercice abouti, achevé à la deuxième place de Ligue 1 et validant leur retour en Ligue des Champions, l’objectif est désormais d’étoffer le groupe plus que de le reconstruire sur le mercato. C’est en tout cas la manière dont Frank McCourt a abordé le sujet lors d’une longue interview accordée au JDD ce samedi, évoquant les cas de Balerdi, Rabiot, Greenwood et Gouiri.

«C’est mon souhait (de les conserver). Maintenant, je ne suis ni le directeur sportif, ni le président. Mon objectif, c’est de mettre Pablo, Medhi et leurs équipes dans les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions à court, moyen et long terme. Concernant les joueurs mentionnés, notre objectif est de les garder et de construire l’équipe autour d’eux», a avoué l’actionnaire principal de l’OM. Tout en continuant de renforcer l’effectif. De quoi créer une équipe capable de rivaliser avec Paris ?