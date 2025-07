La presse jubile après l’humiliation du Real contre le PSG, l’Europe réclame le Ballon d’Or pour Dembélé

Le PSG encore salué par toute la presse après son carton

Le PSG champion d’Europe et bientôt champion du monde ? C’est bien parti vu comment le club parisien a écrasé le Real Madrid, victoire 4-0 grâce à un doublé de Fabian Ruiz et des buts d’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Les conquistadors ont changé de camp, les Parisiens ont montré à tout le monde qui était la meilleure équipe d’Europe, ils auront l’occasion de montrer dimanche contre Chelsea que le PSG est aussi la meilleure équipe du monde. La presse française jubile après cette nouvelle démonstration parisienne d’un PSG galactique. 4-0 contre le Real de Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham, c’est une performance majuscule qui marquera cette saison historique pour Paris. Il n’y a pas qu’en France qu’on jubile, c’est le cas aussi en Catalogne où le journal Sport parle d’une humiliation mondiale pour le rival madrilène.

Ousmane Dembélé en mission Ballon d’Or

Pour Ousmane Dembélé, de retour dans le onze titulaire hier soir, difficile de passer à côté du Ballon d’Or désormais. L’international français a joué une heure, il a marqué un but et délivré une passe décisive, c’est lui aussi qui est décisif sur le premier but de Fabian Ruiz. Bref, Dembouz a fait ce que tout le monde attend de lui désormais, à savoir être décisif à chaque match. Pour Luis Enrique aussi, Ousmane Dembélé est le meilleur joueur de la saison. Il ne manque que le Ballon d’Or pour couronner une saison déjà historique pour l’ancien joueur du Barça. Dembouz a volé la vedette à Mbappé qui s’est fait massacrer par la presse madrilène après sa prestation fantomatique.

L’OL respire

L’OL est officiellement sauvé, le club a appris hier qu’il pourrait bel et bien jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Une bouffée d’oxygène pour le club et les supporters qui ont vécu des jours très longs depuis la première annonce de la DNCG sur une rétrogradation en Ligue 2. «Le jour du crédit lyonnais» écrit L’Equipe, cette décision est une vraie lueur d’espoir pour l’OL qui va pouvoir enfin se focaliser sur la saison à venir. Une saison qui aura lieu sans John Textor mais avec Michele Kang, déjà adulée par les supporters lyonnais. Arrivée la semaine dernière à la tête de l’OL masculin, la première présidente du foot français a réussi son premier défi, à savoir maintenir le club dans l’élite.