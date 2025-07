Deux témoins de l’accident de Diogo Jota font des révélations cinglantes

C’est un feuilleton dont on aurait bien aimé se passer, mais qui risque malheureusement d’alimenter de nombreux débats et polémiques dans les semaines à venir. Plus tôt cette semaine, quelques jours après le décès de Diogo Jota et de son frère André Silva sur une autoroute espagnole, les premiers éléments de l’enquête de la Guardia Civil espagnole ont fuité dans les médias. L’accident aurait ainsi été causé par un grand excès de vitesse sur une portion limitée à 120 km/h, et selon cette version, c’était bien l’international portugais qui était au volant.

Seulement, deux témoins de l’accident qui se sont exprimés dans les médias espagnols et portugais démentent cette version officielle. José Azevedo, camionneur qui avait filmé les images du véhicule incendié, s’est ainsi exprimé dans des propos relayés par Marca. « J’ai filmé, je me suis arrêté, mais je ne pouvais plus rien faire. J’ai la conscience tranquille. Je ne savais pas qui était dedans. Mes condoléances à leur famille », a-t-il d’abord lancé.

Deux témoins nient l’excès de vitesse

Avant d’expliquer que le véhicule circulait à une vitesse normale. « La famille a ma parole qu’ils ne circulaient pas en excès de vitesse. J’ai pu voir la marque et la couleur de la voiture quand ils m’ont dépassé. Ils roulaient tranquillement. Je passe par cette route tous les jours, du lundi au samedi, je connais la route, j’ai vu de vraies folies faites par d’autres voitures, mais eux roulaient tranquillement », a-t-il conclu.

José Aleixo Duarte, autre camionneur témoin de l’accident, s’est lui exprimé dans le Correo da Manha. « Ils roulaient à vitesse modérée », a-t-il indiqué, ajoutant que l’A-52, autoroute sur laquelle circulaient les deux frères, était « en mauvais état ». Autant dire que les causes de l’accident vont faire parler pendant un moment, alors que des autorités portugaises avaient déjà évoqué le mauvais état de la route empruntée par les deux hommes, où d’autres accidents auraient déjà eu lieu ces derniers temps…