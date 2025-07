Prise de contact entre Liverpool et Jean-Philippe Mateta !

Liverpool tente d’avancer. Après la disparition tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva dans un accident de la route en Espagne, les pensionnaires d’Anfield ont retrouvé les terrains ce week-end à l’occasion d’un match amical face à Preston North End. L’occasion de rendre un nouvel hommage au Portugais puisque les supporters des deux formations ont notamment entonné le célèbre «You’ll Never Walk Alone» avait une minute de silence. Dans ce contexte forcément particulier, le club de la Mersey s’est imposé 3 à 1 avec des buts signés Conor Bradley (33e), Darwin Nuñez (53e) et Cody Gakpo (88e).

En ce qui concerne l’attaquant uruguayen, un départ est toujours d’actualité cet été. En effet, Naples pousse toujours en coulisses pour s’attacher les services de Darwin Nuñez. Mais les Partenopei doivent encore convaincre les Reds, qui réclament 70 M€ pour leur joueur. La dernière offre napolitaine était d’environ 43 M€. Les discussions se poursuivent mais on peut se dire que le LFC n’est pas fermé à sa vente. D’autant qu’en coulisses, les Anglais scrutent avec intérêt le marché des attaquants. Depuis quelques mois, les noms d’Alexander Isak (Newcastle), Hugo Ekitike (Eintracht Francfort) et Ademola Lookman (Atalanta) ont été cités.

Liverpool discute pour Mateta

Ce lundi, nous pouvons ajouter un autre nom à cette short-list. Selon nos informations, Liverpool s’intéresse de près à Jean-Philippe Mateta (28 ans). Il y a eu une prise de contact de la part des champions d’Angleterre le concernant nous a-t-on fait savoir. Mateta et son agent ont d’ailleurs rencontré sur Paris des représentants de Liverpool. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Crystal Palace, le Français, passé notamment par l’Olympique Lyonnais, présente l’avantage de parfaitement connaître la Premier League. La saison dernière, cet avant-centre au profil spécifique a trouvé le chemin des filets à 17 reprises en 43 rencontres toutes compétitions confondues. Il a aussi délivré 4 assists.

Tout cela n’a pas échappé au club entraîné par Arne Slot, d’autant qu’il ne reste lui reste que deux ans de contrat chez les Eagles. Son prix devrait être aussi plus abordable que celui des autres n°9 pistés, pour lesquels on approche de la barre des 100 M€ voire plus. Pour le Frenchy auteur de 5 buts en 6 matches lors des derniers JO de Paris, certains médias anglais parlent d’environ 50 M€. D’autres, estiment qu’il faudra se rapprocher des 60 M€. Crystal Palace, qui pourrait être tenté de le vendre, devrait voir cet intérêt d’un bon oeil. Liverpool devra malgré tout passer à l’offensive rapidement, puisque Manchester United est un candidat à la signature de Mateta.