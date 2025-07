Décès Diogo Jota : les premières révélations de l’enquête sont tombées

Moins d’une semaine après le décès tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva sur une autoroute espagnole, les premières conclusions de l’enquête commencent à sortir dans les médias. Pour rappel, les deux hommes ont trouvé la mort après qu’un pneu de leur voiture a explosé alors que le véhicule tentait de doubler un autre automobiliste. La voiture du joueur de Liverpool s’est ensuite écrasée contre la rambarde, avant de prendre feu.

L’AFP et AS assurent en choeur que le rapport de la Guardia Civil indique que la cause de l’accident mortel serait très probablement due à « un grand excès de vitesse » sur une portion de route limitée à 120 km/h. Enfin, le rapport assure que le conducteur du véhicule accidenté était très probablement Diogo Jota.