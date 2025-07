Real Madrid : Xabi Alonso a un gros problème avec Kylian Mbappé !

Le réveil est très dur à Madrid ce jeudi. Si tout le monde en Espagne était plus ou moins unanime sur le fait que le PSG était favori face à un Real Madrid en reconstruction, personne ne s’attendait à voir les Merengues prendre l’eau de la sorte. Et le score de 4-0 aurait pu être encore plus sévère si les Parisiens avaient un peu appuyé sur l’accélérateur en deuxième période. Forcément, le coach basque essuie ses premières critiques depuis sa nomination, alors que la presse madrilène cherche aussi les coupables de son côté.

Sans trop de surprise, deux noms reviennent : Kylian Mbappé et Vinicius Jr, qui prennent tous deux très cher dans la presse madrilène. Les deux vedettes ont été inoffensives contre le PSG et les doutes sur la capacité du Français et du Brésilien à jouer ensemble et à faire les sacrifices nécessaires en défense sont encore au cœur des débats un peu partout dans le monde médiatique madrilène. Et en plus des critiques sur son niveau de jeu et son attitude, le Bondynois est, selon les médias ibériques, un vrai problème à gérer pour le coach du Real Madrid.

Mbappé, un vrai problème

« La même chose qui est arrivée à Luis Enrique est en train d’arriver à Xabi Alonso : le grand défi, c’est Mbappé. Le coach basque va devoir apprendre à jouer avec la star française », titre la Cadena SER. Le journaliste du média Anton Meana a été très clair : « le défi d’Alonso c’est de faire que le Real Madrid joue mieux avec Mbappé. Au PSG il a mis 40 buts et même comme ça, son coach pensait qu’ils jouaient mieux sans lui ». Rafa Alkorta, ancien défenseur madrilène et de la sélection espagnole, a aussi souligné la problématique à laquelle doit faire face Alonso : « ce que fait Dembélé au PSG, on ne va pas voir Vinicius ou Mbappé le faire ».

Clairement, au vu de ce qui se dit dans la presse ibérique, Kylian Mbappé est considéré comme un handicap pour Alonso par la presse espagnole. Un constat qui peut paraître sévère, et qui s’explique plus par son attitude que par ses qualités ou son niveau. Les images du fameux documentaire où Luis Enrique demande au Bondynois de plus se donner dans les efforts défensifs ont également été évoqués à de nombreuses reprises. « C’est une question de mentalité, d’éducation et de formation. Ils ne vont jamais faire le pressing, quoi qu’il arrive. Ils ne veulent pas courir en défense, c’est comme ça, ils ne vont pas le faire », s’est emporté Raul Varela sur Radio Marca. À KM9 de faire mentir tout le monde…

