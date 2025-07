L1 : le nom de la chaîne est connu !

Et ce sera Ligue1+ ! Les responsables de la future chaîne créée directement par la LFP et ses services n’ont pas été cherché très loin pour trouver le nom qu’elle portera.

«La Ligue 1 est une très belle marque. Le +, c’est un terme générique pour toutes les plateformes (Canal+, M6+…). C’est un gage de qualité et on voulait associer un nom facile à mémoriser. Le plus, c’est ce qu’est le frigidaire au réfrigérateur», a justifié Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Média.