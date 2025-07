Brest : Marco Bizot va bien rejoindre Aston Villa

Sur le départ de Brest depuis plusieurs semaines, Marco Bizot a enfin trouvé son point de chute. Le gardien de 34 ans, courtisé en Angleterre, va bien prendre la direction d’Aston Villa. Selon les informations de L’Équipe, il va signer son contrat dans les prochaines heures et ainsi quitter la Ligue 1. Bizot doit décoller dans la journée direction Birmingham.

Il signera ensuite son contrat et arrivera dans un rôle de doublure puisque les Villans cherchent activement un nouveau gardien. En effet, Emiliano Martinez est plus que jamais sur le départ et le club d’Unai Emery souhaite donc miser sur un nouveau profil pour garder la cage de l’équipe la saison prochaine. Et Bizot aura donc la tâche d’encadrer le futur numéro 1.