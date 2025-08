Ligue des Champions : que vaut Nice à moins d’une semaine du choc contre Benfica ?

L’été avance bien pour l’OGC Nice et la reprise de la compétition se profile. En effet, le club azuréen avait terminé à la quatrième place de Ligue 1 l’an dernier et devra passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions afin d’espérer participer à la compétition comme l’a réalisé Lille l’an dernier. Et logiquement, tout a dû être réfléchi pour être paré bien plus tôt que prévu. Premier club de Ligue 1 à reprendre le chemin de l’entraînement, le lundi 23 juin dernier, les Aiglons ont donc déjà plus d’un mois de préparation dans les jambes.

Une course contre la montre

Et pour le moment cela se passe plutôt bien sûr le plan des résultats. Ainsi, Nice s’est offert le Cercle Bruges (2-1), Aubagne (3-0), le Feyenoord (2-1) et Sheffield United (3-2) pour un match nul contre Nancy (3-3) et une défaite face à Sankt Pauli (2-0). Un bilan intéressant pour les Aiglons d’un point de vue des résultats, mais l’important c’est l’échéance contre Benfica. Elle est dans toutes les têtes.

Franck Haise avait d’ailleurs lâché un coup de gueule il y a deux semaines malgré la victoire contre Aubagne dans un entretien pour L’Équipe : «en première mi-temps, tout le monde n’avait pas des intentions suffisamment bonnes. Après, oui, on peut dire : il fait chaud, c’est un match d’entraînement, disputé au centre d’entraînement, une équipe de National en face… Mais je me prépare pour le 5 août (la rencontre a lieu le 6 août, ndlr). Comme je leur ai dit, il y en a qui ont perdu leur temps en première mi-temps et je ne suis pas là pour perdre mon temps. Il faut que chaque jour on passe des étapes.»

Un mercato bien avancé

Outre le côté préparation physique et la synergie au sein de l’effectif, le mercato a été un moment important pour l’OGC Nice qui a essuyé le départ de quelques éléments. Outre les indésirables ou les jeunes à prêter, Marcin Bulka est parti du côté de Neom SC contre 15 millions d’euros. Gaëtan Laborde a aussi pris le chemin de l’Arabie saoudite et d’Al-Diraiyah contre 4 millions d’euros. Deux cadres qui sont parties et de l’argent qui est rentré avec les 40 millions d’euros de l’obligation d’achat de Jean-Clair Todibo par West Ham. Dès lors, Nice a donc décidé de se renforcer.

Pour remplacer le départ de Marcin Bulka, c’est Yehvann Diouf qui est arrivé de Reims. En revanche, le remplaçant de Gaëtan Laborde n’est toujours pas là. «On a fait ce qu’on voulait faire avec les quatre recrues qui sont arrivées : un joueur expérimenté comme Yehvann Diouf qui vient de faire trois saisons complètes en Ligue 1 à Reims, un joueur étranger comme Isak (Jansson, ailier) qu’on suit depuis un moment, Juma (Bah, défenseur central) qui vient de faire six mois à Lens ou Gabin (Bernardeau, milieu) qui arrive (du Mans) après sa première saison en senior», notait d’ailleurs Franck Haise la semaine dernière.

«On sait qu’on recherche encore trois joueurs. C’est ça l’objectif. Avec le départ de Gaëtan (Laborde), vu le nombre de matches à jouer et que Terem (Moffi) n’a pas débuté une rencontre depuis un an, on aura besoin d’un profil offensif, même si Evann (Guessand) reste. Tant qu’il est là, je le considère comme un joueur de l’effectif et on travaille pour qu’il soit performant. En sachant qu’il se dirige vers un départ à 90 %», a-t-il poursuivi. Pour le moment le remplaçant de Gaëtan Laborde n’est pas encore arrivé, Evann Guessand est toujours à Nice et une des trois recrues est arrivée avec le défenseur ghanéen Kojo Peprah Oppong (21 ans) qui est arrivé de Norrköping contre 2,68 millions d’euros.

La montagne Benfica

En montée en puissance, Nice semble très avancé pour la reprise de la Ligue 1 et l’affrontement contre Toulouse le 16 août prochain. Pour le match contre Benfica prévu mercredi 6 août en revanche ce sera une autre paire de manches. Les Aguias ont bien avancé sur leur mercato même s’il est vrai, la Coupe du monde des Clubs a occupé le club portugais jusqu’au 28 juin dernier et son huitième de finale perdu contre Chelsea (4-1 après prolongations). Depuis, Benfica a joué un amical samedi dernier contre Fenerbahçe (victoire 3-2) et joue la Supercoupe du Portugal ce jeudi à 21h45 contre le Sporting CP.

Une situation qui peut rééquilibrer un peu le rapport de force qui est à l’avantage des Portugais à l’heure actuelle. Après la victoire contre Sheffield, Franck Haise a d’ailleurs donné les clefs d’une possible qualification au micro d’OGC Nice TV : «si on veut avoir une chance de passer sur cette double confrontation contre Benfica, il faudra faire deux matches avec peu de temps faibles, car c’est le genre d’équipe qui est supérieure comme certaines équipes de Ligue 1. On a réussi à en battre cette année, car l’exigence est sur l’ensemble d’un match et il faut avoir cela au minimum.» La mission commando des Aiglons est bien entamée, le test arrive dans moins d’une semaine.