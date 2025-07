Real : Jérôme Rothen détruit Kylian Mbappé

Ancien joueur du PSG, grand supporter et consultant sur RMC, Jérôme Rothen officiait aux commentaires du PSG-Real Madrid sur DAZN, qui diffusait en exclusivité la rencontre mercredi soir. Et c’est peu dire qu’il ne s’est pas privé pour tacler Kylian Mbappé pour sa prestation, à l’image de cette action à la 70e minute.

« Et voilà la spéciale Kylian Mbappé aujourd’hui, je vais tout droit, je pousse le ballon et je perds le ballon », suivi d’un «sa prestation ce soir restera pas dans les annales». Après le match, il a également déclaré : « ce qui m’a choqué c’est le peu d’effort de Mbappe et Vinicius. Mbappe jouait le Ballon d’Or ? Certains disent qu’il joue le Ballon d’Or. Sérieusement… »