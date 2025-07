Les tarifs de la plateforme Ligue1+ sont connus

La Ligue de Football professionnel a dévoilé ce jeudi à l’occasion d’une conférence de presse les tarifs de la future plateforme Ligue1+, dédiée à la retransmission de la Ligue 1 à partir de la rentrée prochaine, et gérée et pilotée par LFP Media.

Trois offres seront ainsi disponibles. La première : "l’offre grand public" 14,99€ avec engagement, pour 2 utilisateurs (19,99€ sans engagement). Une seconde "offre mobile" à 14,99€, sans engagement, sera disponible sur mobile et tablette, mais pour un seul utilisateur. Et enfin une "offre -26ans", disponible pour 9,99€ sans engagement et pour un utilisateur. Cette dernière ne sera pas immédiatement disponible pour des considérations techniques.