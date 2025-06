Accord Nice-Neom pour Marcin Bulka

Cela pourrait être un très gros coup pour le football saoudien et une belle perte pour l’OGC Nice. Le gardien polonais Marcin Bulka est plus que jamais sur le départ cet été. Un temps annoncé du côté de l’Angleterre, il pourrait prendre une destination plus exotique. Selon nos informations, l’OGC Nice a trouvé un accord avec le promu Neom pour le transfert de Bulka.

Mieux encore, le club saoudien, qui va aussi recruter Lacazette, a aussi trouvé un accord avec le gardien polonais et on se dirige donc vers un transfert en Saudi Pro League. Mais Sunderland, qui en a fait sa priorité sur le marché estival, ne lâche rien et espère bien détourner à la dernière minute le portier de 25 ans de l’Arabie saoudite.