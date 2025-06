La nouvelle sortie polémique de Cristiano Ronaldo qui va faire parler en France

Cristiano Ronaldo n’est pas vraiment adepte des éléments de langage. Et on n’avait pas attendu cette toute nouvelle sortie pour le deviner. Ces derniers mois, la star portugaise avait déjà pris la parole publiquement à plusieurs reprises pour valoriser le championnat saoudien, mais surtout pour dévaloriser le championnat français, dont il jugeait le niveau global inférieur à celui de la Saudi Pro League. En décembre dernier, il déclarait au Globe Soccer Awards 2024 :

«Si La SPL est meilleure que la L1 ? Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39,40 degrés, transpirer… Venez jouer ici et vous verrez. Vous ne me croyez pas, venez. Je m’en fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. Les autres jouent, ok, mais le PSG est plus fort, ils ont de meilleurs joueurs. C’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris.»

CR7 maintient ses propos sur le niveau de la Saudi Pro League

Sans explicitement nommer la Ligue 1, le Portugais a déclaré que la Saudi Pro League faisait déjà partie des 5 meilleurs championnats de la planète. La compétitivité du championnat saoudien serait d’ailleurs l’une des grandes motivations derrière ce choix de prolonger de deux ans, soit jusqu’en 2027 :«on continue d’évoluer, mais je pense qu’on est déjà dans le TOP 5 des meilleurs championnats au monde. Je pense qu’on continue de se développer et qu’on a encore le temps », a-t-il déclaré dans une vidéo postée par Al-Nassr, avant de poursuivre.

«Je suis heureux parce que je sais que le championnat est très compétitif, les personnes qui disent que la Saudi Pro League ne fait pas partie des 5 meilleurs championnats ne connaissent rien au foot, ou n’ont jamais joué en Arabie saoudite. Je crois à 100% à ce que je dis et les personnes qui jouent dans ce championnat comprennent ce que je dis. C’est la raison pour laquelle je voulais rester ici, parce que je crois au projet. Et je ne parle pas seulement du projet des deux prochaines années, mais du projet jusqu’en 2034, qui est l’objectif en Arabie saoudite avec la Coupe du Monde qui sera pour moi la plus belle de tous les temps. Donc je suis heureux : 2 ans de plus (à Al-Nassr), je veux me battre avec la meilleure équipe d’Arabie saoudite et gagner le championnat.» Chacun se fera son avis.