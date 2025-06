Sunderland prépare un mercato dantesque pour son retour en Premier League

C’est un monument anglais qui retrouvera la Premier League la saison prochaine. Et ce «come-back» de Sunderland ne sera pas pauvre en ambitions. Après huit années passées à végéter dans les divisions inférieures, le club du nord-est de l’Angleterre revient avec la ferme intention de s’installer dans l’élite. Les 238 millions d’euros de dotations liées à sa promotion devraient bien l’aider dans son projet de recrutement. C’est dans cette perspective que le club présidé par Kyril Louis-Dreyfus, fils de l’ancien président de l’OM Robert Louis-Dreyfus, a déjà pu boucler l’arrivée d’Habib Diarra.

Très courtisé cet été, notamment du côté de l’Atlético de Madrid et de Leeds, promu en Premier League, le milieu de terrain strasbourgeois a finalement fait le choix de rejoindre Sunderland et son ambitieux projet. Là-bas, il remplacera numériquement un certain Jobe Bellingham, cédé à Dortmund contre 30 millions d’euros après une superbe saison en Championship (46 matchs, 5 buts, 4 passes décisives). Notons aussi que Sunderland a déjà enregistré l’arrivée définitive d’Enzo Le Fée, à la base prêté par la Roma au mois de janvier dernier (la levée de son option d’achat était conditionnée à une montée en Premier League).

Un mercato aux accents déjà très français

Tout porte à croire que ces mouvements seront encore annonciateurs d’autres arrivées dans les prochaines semaines. Arrivé cet été après son départ de la Roma, le nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi donne déjà des accents très francophones à son mercato. Outre l’arrivée d’Habib Diarra, l’ancienne tête pensante de Lens et de Nice a également tenté de chapeauter celle de Matteo Guendouzi. L’international tricolore (14 sélections, 2 buts) n’atterrirait pas en terre totalement inconnue.

Il a non seulement déjà évolué en Premier League, en l’occurrence à Arsenal (2018-2022), mais il connaît aussi très bien Régis Le Bris, qui n’était autre que son entraîneur en jeunes à Lorient. Séduisante sur le papier, il faudra suivre si cette piste va au bout, comme celle menant à Marcin Bulka. Quasiment assuré de quitter Nice cet été, à un an de la fin de son contrat, le portier polonais discute actuellement avec le promu anglais, même si NEOM semble tenir la corde. On aimerait déjà se précipiter sur la dernière page de ce mercato de Sunderland, mais elle reste à écrire.