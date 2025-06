Les franches confidences de Teddy Teuma sur sa mise à l’écart de Reims

Cette saison, le Stade de Reims a vécu un cauchemar. Après avoir réalisé un début de championnat intéressant, les Rémois se sont écroulés au fil de la saison. Et après Luka Elsner, Samba Diawara n’est pas parvenu à empêcher le drame pour les Marnais. Barragiste, le SdR s’est incliné lors de la double confrontation contre Metz. Ainsi, Reims évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Un coup dur pour les joueurs et surtout pour Teddy Teuma. Ancien métronome du jeu rémois, le Maltais de 31 ans a progressivement été écarté du onze.

Un déclassement que l’ancien de l’Union Saint-Gilloise a mal vécu comme il l’a confié au micro de Var Matin : «ils ont cherché un bouc émissaire par rapport aux mauvais résultats de l’équipe et c’est tombé sur moi. J’aurais préféré terminer la saison mais on ne pourra pas me mettre sur le dos la relégation et la défaite en finale de Coupe de France. Ils ont estimé que je n’allais pas être d’une grande utilité par rapport aux besoins de l’équipe. […] C’était un choix du coach et de la direction du club. Mais je suis resté à la fois respectueux et droit dans mes bottes. Et j’essaye de relativiser : c’est la première fois que cela m’arrive en dix ans de professionnalisme.»