Nicolas Pallois rebondit à Reims

Comme attendu, Nicolas Pallois s’est officiellement engagé avec le Stade de Reims. Le défenseur de 37 ans a signé un contrat d’un an, plus un an en option. Son club a officialisé la nouvelle d’une façon plutôt originale, avec une mise en scène inspirée de Monsieur Propre, visage de la marque de nettoyant ménager éponyme.

«Un nouveau renfort d’expérience vient compléter les rangs rémois avec l’arrivée de Nicolas Pallois ! Le solide défenseur d’1m89 s’engage avec les Rouge et Blanc pour deux saisons, dont une en option. Avec 302 matchs en Ligue 1 et 92 matchs en Ligue 2, l’ancien Nantais est prêt à mettre son vécu au service du collectif rémois», écrit le club champenois, qui ne sait toujours pas s’il évoluera en L1 ou L2 la saison prochaine. Il faudra attendre la décision remise par la DNCG concernant l’OL.