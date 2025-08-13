PSG : la réaction à chaud de Warren Zaïre-Emery après le sacre en Supercoupe d’Europe

Et un titre de plus pour le PSG, qui vient de remporter la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Un succès aux tirs au but après un match nul 2-2, pendant lequel les joueurs parisiens n’ont pas forcément été à leur avantage. Warren Zaïre-Emery, titularisé ce soir, a ainsi laissé passer une chance de prouver à Luis Enrique qu’il peut compter sur lui cette saison.

La suite après cette publicité

Et après le match, il s’est exprimé sur la victoire des siens : « on savait que ça allait être dur en venant ici, on avait que 6/7 jours d’entraînement, on a rien lâché, ça montre le caractère de l’équipe, le collectif qu’on est, il faut continuer, ça montre ce qu’on est et ce qu’on dégage à chaque entrainement, chaque match… il faut continuer comme ça ».