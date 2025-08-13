PSG : Marquinhos ne s’inquiète pas pour l’arrivée d’Illia Zabarnyi
1 min.
@Maxppp
Dernière recrue parisienne en date, Illia Zabarnyi est appelé à récupérer progressivement la place de Marquinhos. Mais peut-être pas dès cette saison. En tout cas, le capitaine parisien a affirmé après la victoire des siens face à Tottenham, en Supercoupe de l’UEFA, qu’il ferait tout pour rester titulaire. Mais il sait que rien n’est acquis.
La suite après cette publicité
«La concurrence (avec l’arrivée de Zabarnyi, ndlr) ? Je suis très heureux, personne n’a sa place ici, on l’a vu depuis l’arrivée du coach il y a deux ans, a-t-il exprimé au micro de Canal+. Il faut être au top, donner le maximum, et c’est ce que je vais faire pour qu’il soit content de moi et que je garde ma place.»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer