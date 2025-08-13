Menu Rechercher
PSG : Marquinhos ne s’inquiète pas pour l’arrivée d’Illia Zabarnyi

Par Jordan Pardon
1 min.
Marquinhos, ici face au Bayern Munich @Maxppp
PSG 2-2 Tottenham

Dernière recrue parisienne en date, Illia Zabarnyi est appelé à récupérer progressivement la place de Marquinhos. Mais peut-être pas dès cette saison. En tout cas, le capitaine parisien a affirmé après la victoire des siens face à Tottenham, en Supercoupe de l’UEFA, qu’il ferait tout pour rester titulaire. Mais il sait que rien n’est acquis.

«La concurrence (avec l’arrivée de Zabarnyi, ndlr) ? Je suis très heureux, personne n’a sa place ici, on l’a vu depuis l’arrivée du coach il y a deux ans, a-t-il exprimé au micro de Canal+. Il faut être au top, donner le maximum, et c’est ce que je vais faire pour qu’il soit content de moi et que je garde ma place.»

Pub. le - MAJ le
