Lucas Paqueta veut revenir dans son ancien club

Alors qu’il fait face à un potentiel bannissement à vie du football anglais après son affaire de paris illégaux, Lucas Paqueta ronge toujours son frein, mais reste sous contrat avec West Ham tant bien que mal. Selon The Sun, le joueur souhaite désormais prendre un nouveau départ et pour cela, faire un pas en arrière. En effet, l’ancien lyonnais voudrait revenir à Flamengo, où il a été formé et a débuté en professionnel avant de rejoindre Milan.

Le club brésilien est ouvert à l’idée, mais le prix exorbitant demandé par West Ham pourrait grandement compliquer les négociations. Bien que les Hammers ne soient pas pressés de vendre le joueur, ils pourraient exiger un montant d’environ 30 millions de livres sterling, ce qui libérerait des fonds pour les travaux de reconstruction nécessaires au London Stadium.