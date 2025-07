Le transfert d’Armand Laurienté à Sunderland a capoté à la dernière minute !

Auteur de 19 buts et 6 passes décisives et élu meilleur joueur de son championnat la saison dernière, Armand Laurienté était annoncé sur le départ de Sassuolo cet été. Tout était allé très vite et la presse italienne annonçait un accord entre le club italien et Sunderland, qui souhaitait l’enrôler en priorité. L’ancien attaquant de Lorient était sur le point de signer un contrat de 5 ans et le montant de l’opération devait s’élever à 20 millions d’euros, sans compter les bonus.

Mais à la dernière minute, le transfert a capoté. Selon les informations de Sky Sports, Sunderland a pris la décision de mettre fin aux discussions après avoir échoué à parvenir à finaliser les détails du deal. Le Français s’était rendu hier au Portugal pour rejoindre Sunderland en pré-saison et devait y signer son contrat ce week-end. Mais tout a été annulé et le Français de 26 ans retourne maintenant rejoindre Sassuolo. Pour rappel et comme nous l’avions annoncé, Armand Laurienté avait eu d’autres approches avant de tomber d’accord avec les Black Cats.