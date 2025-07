Alexandre Lacazette s’engage avec le Neom Sports Clubs

Fin mai dernier, Alexandre Lacazette avait conclu son deuxième chapitre de la meilleure des manières avec l’Olympique Lyonnais à l’occasion d’une victoire contre Angers, en inscrivant un doublé pour son 200e but sous la tunique lyonnaise lors de cet épisode final de la Ligue 1 2024/2025. Et depuis, le capitaine des Gones avait d’ores et déjà annoncé qu’il cherchait un nouveau challenge : «Je ne vais pas arrêter de jouer. Je ne sais pas encore où. Mais ce ne sera pas en France. Pour moi, il n’y a que Lyon», avait-il affirmé en confirmant son départ de son club de cœur.

Et comme nous l’avions révélé, le projet ambitieux de Neom Sports Club, en Arabie saoudite, était très intéressé par ses services. Tout juste monté en première division saoudienne, le nouveau club monté en 2023 a déjà obtenu le prêt avec option d’achat de Saïd Benrahma cet hiver et qui souhaite faire venir des stars de Ligue 1 à l’instar de Marcin Bulka, Christophe Galtier et d’autres stars de l’Olympique Lyonnais comme Corentin Tolisso et le gardien Lucas Perri. Mais c’est maintenant Alexandre Lacazette qui a rejoint l’aventure.

Alexandre Lacazette rejoint Saïd Benrahma

L’ex-capitaine de l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec le club Neom Sports Clubs pour un contrat de deux ans. «Du berceau du patrimoine lyonnais à la frontière du futur chez NEOM S.C. Le tireur d’élite Alexandre Lacazette est arrivé», annonce le club saoudien qui ne précise pas la durée du contrat signé par le Français.

Formé à l’OL en 2008, Alexandre Lacazette avait explosé avant de rejoindre Arsenal au cours de l’été 2017 contre soixante millions d’euros. Mais après cinq années passées dans le nord de Londres, le buteur de 34 ans avait décidé de retourner à l’Olympique Lyonnais dans le cadre du projet ADN OL, avec plusieurs anciens joueurs du club. Auteur de deux saisons plus que réussies sur le plan personnel, Alexandre Lacazette a connu plus de difficultés à la pointe de l’attaque lyonnaise la saison dernière, avec 19 buts et 3 passes décisives en 43 rencontres.