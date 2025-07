La LFP lance sa chaîne pour la Ligue 1

C’est une page historique que vient d’ouvrir la Ligue de Football Professionnel. Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance annonce la création de sa chaîne dédiée à la retransmission de la Ligue 1 à partir de la rentrée prochaine. «Réunis successivement ce mardi 1er juillet, le collège des présidents de clubs de Ligue 1, le Comité de Supervision de LFP Media et le Conseil d’Administration de la LFP ont adopté à l’unanimité un projet stratégique majeur : la création d’une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald’s, gérée et pilotée par LFP Media», entame la LFP.

Face au désengagement prévu de DAZN après une saison seulement, et au refus de Canal+ de revenir dans la partie comme l’a indiqué Maxime Saada dans une interview qui a fait du bruit, la ligue est donc passée au plan B. Le nouveau directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la ligue en charge du dossier, Nicolas de Tavernost, est parvenu à convaincre les présidents de clubs de Ligue 1 de la stratégie qu’il comptait mettre en place (8 matches de L1 par journée retransmis la saison prochaine, puis l’intégralité à partir de 2026-2027), malgré les réticences.

Un abonnement à 14,99 euros par mois

«La plateforme diffusera dès la reprise du championnat le 15 août prochain les dix plus belles affiches de la saison, huit matches en direct en exclusivité chaque journée du vendredi au dimanche, accompagnés d’un grand magazine disponible – proposé en clair – le dimanche soir», présente la LFP. On ne sait pas encore si cette chaîne sera diffusée sur des plateformes partenaires (DAZN, Prime Video, etc) ou en accès via des fournisseurs d’accès à internet (Free, Orange, etc) mais on connaît en revanche le prix, ce qui a été un obstacle majeur au succès de DAZN cette saison.

Il faudra finalement débourser moins de 15 euros par mois pour regarder les matchs de première division. «Après une saison 2024/2025 historique, marquée par une affluence record dans les stades, cette nouvelle plateforme s’inscrit dans une démarche populaire et accessible, avec une offre à 14,99 € par mois avec engagement.» L’identité de la boîte de production (21 Production et Mediawan sont en lice) n’est pas non plus révélée dans ce communiqué. On devrait rapidement en savoir plus puisqu’une conférence de presse est prévue le 10 juillet prochain.