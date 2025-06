Accord entre Al-Nassr et Fenerbahçe pour le prêt de Jhon Duran

Avec le nouveau contrat stratosphérique signé par Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, le club saoudien va devoir dégraisser son effectif durant le mercato estival. Et l’une des victimes devrait être Jhon Duran. Arrivé comme une pépite en provenance d’Aston Villa, le Colombien n’a jamais réussi à s’imposer et se montrer régulier face aux cages pour convaincre son entraîneur, Stefano Pioli.

Selon nos informations, l’attaquant de 21 ans d’Al-Nassr est très ouvert à un retour en Europe et Al-Nassr a déjà trouvé un accord avec Fenerbahçe pour le prêt du joueur. Le nouveau directeur sportif Devin Özek est actuellement en Colombie pour négocier un contrat. José Mourinho le souhaite, et des discussions directes ont eu lieu entre lui et Duran. Le club turc a accepté de lui proposer un salaire XXL, même supérieur à ce qu’il touchait en Arabie saoudite jusqu’ici. Le dossier est bien parti pour aller au bout.