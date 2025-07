TFC-Al Nassr : Cristiano Ronaldo transforme un amical en événement mondial

Il aura suffi d’un match amical, disputé dans un petit stade autrichien à Grödig, pour que Cristiano Ronaldo transforme une rencontre amicale face au TFC en véritable événement. Au cœur du Tyrol, la star portugaise a provoqué une effervescence hors norme : billets envolés en deux minutes, afflux massif de fans devant l’hôtel de l’équipe, sécurité renforcée… Même les locaux, habitués aux grandes affiches européennes du Red Bull Salzbourg, en sont restés bouche bée. « Même les matches de Ligue des Champions, ce n’est pas si énorme que ça », explique Fabienne, mère d’un jeune joueur local, impressionnée par l’impact de CR7 dans cette région d’ordinaire paisible.

Sur le terrain, Ronaldo n’a joué qu’une mi-temps, mais cela a suffi. À 40 ans, il a régalé le public d’un but et de quelques gestes techniques qui ont déclenché le désormais mythique « Siuuu ». Dès sa sortie, l’intensité est retombée. L’engouement n’a jamais cessé autour du Portugais, dont le nom suffit à faire de n’importe quelle rencontre un show mondial. Amical ou non, Ronaldo reste une attraction planétaire. Al-Nassr a battu le TFC sur le score de 2-1.