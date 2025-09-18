Menu Rechercher
Ligue des Champions

Barça : Jules Koundé envoie un message au PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jules Koundé avec le FC Barcelone @Maxppp
Newcastle 1-2 Barcelone

Ce jeudi, le FC Barcelone a réussi à se sortir d’un piège en s’imposant à St James Park face à Newcastle. Malmenés, les coéquipiers de Jules Koundé ont réussi à trouver la faille grâce à un doublé de Marcus Rashford. Après la rencontre, l’international français s’est confié sur cette victoire arrachée et a surtout évoqué la rencontre face au PSG lors de la prochaine journée.

«Je pense que c’est un bon match, on a montré de la personnalité en continuant à ressortir des ballons. On a su profiter de nos points forts et Rashford a bien aidé avec ses deux buts. Le PSG ? Je ne sais pas, on essaie de se concentrer sur nous-mêmes, on est encore en rodage mais ce soir on a montré de bonnes choses même si on a souffert par moments. Le PSG, bien sûr que c’est un match motivant. Ils sont champions d’Europe, et c’est une belle équipe. C’est un match attendu après la saison dernière et l’historique entre les deux clubs ; on a hâte de jouer contre eux.»

