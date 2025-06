Bayern Munich : les détails du contrat proposé à Nick Woltemade

La succession d’Harry Kane est déjà sur le feu à Munich. En effet, le Bayern et Nick Woltemade ont conclu un accord de contrat jusqu’en 2030. Comme l’a appris Sky Sport, le géant buteur pourrait bénéficier d’une augmentation de salaire substantielle. Le joueur de 23 ans gagne actuellement jusqu’à 1,5 million d’euros par an avec Stuttgart actuellement. À Munich, il pourrait recevoir un nouveau salaire de base de 7,5 millions d’euros par an, qui pourrait atteindre dix millions d’euros avec des primes.

Woltemade est toujours sous contrat avec Stuttgart jusqu’en 2028 et ne comporte pas de clause de libération. Le club allemand cherche désespérément à conserver l’attaquant et a récemment soumis une nouvelle offre de prolongation, que le clan de Woltemade a rejeté pour le moment. «Nous jouons une finale, c’est notre seule préoccupation. Il se passe toujours quelque chose autour de moi, y compris avec d’autres clubs», a déclaré l’attaquant qui chasse un titre avec les Espoirs à l’Euro ce samedi.