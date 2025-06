Bayern Munich : Adam Aznou se rapproche d’un départ

Après 6 mois intéressants du côté du Real Valladolid en prêt, Adam Aznou (19 ans) est revenu du côté du Bayern Munich avec la ferme intention de s’imposer dans le groupe pro de Vincent Kompany. L’occasion était belle pour le latéral gauche marocain avec le Mondial des Clubs de gratter quelques minutes. Et le sélectionneur du Maroc Walid Regragui avait d’ailleurs choisi de le laisser à disposition du Bayern Munich pour la compétition. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Sous les ordres de l’ancien joueur de City, Aznou n’a joué que 8 petites minutes et ne semble pas avoir la confiance de son coach. Une situation que le joueur a du mal à digérer surtout à 6 mois de la CAN qu’il souhaite disputer. Et il faut donc jouer pour trouver sa place dans le groupe. Selon nos informations, le joueur a clairement ouvert la porte à un départ. La priorité est l’Espagne où il dispose d’une belle cote après son passage à Valladolid. D’après nos indiscrétions, Getafe est déjà venu aux renseignements tout comme le Betis. Reste à savoir comment la situation va évoluer mais le Bayern Munich pourrait perdre un jeune talent.