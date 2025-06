FC Barcelone : Raphinha fustige le calendrier surchargé

Cette saison, plusieurs clubs ont enchaîné les compétitions à un rythme effréné. Ainsi, les joueurs internationaux du PSG, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich ne se sont que très peu arrêtés cette saison et sont actuellement encore sur le terrain à l’occasion de la Coupe du monde des clubs. Certains d’entre eux n’ont même pas eu de vacances. Une situation dramatique qui crée de nombreuses blessures mais qui agace particulièrement les acteurs du ballon rond. Actuellement en vacances car le FC Barcelone n’est pas présent à la Coupe du monde des clubs, Raphinha n’a pas caché sa colère face au calendrier surchargé auquel font face les joueurs professionnels.

«En tant que joueur d’un club européen, je me dis qu’on est censé être en vacances, non ?, a jugé l’ailier de 28 ans lors d’un événement d’un sponsor à São Paulo. C’est compliqué pour nous de devoir renoncer à nos vacances. Nous y avons droit. Tout le monde mérite au moins trois semaines ou un mois de vacances. Beaucoup de ceux qui sont au Mondial n’y auront pas droit (…) Personne n’a demandé aux joueurs s’ils étaient d’accord avec les dates. Moi, je suis en vacances, et ils (ses compatriotes du PSG, ndlr) devraient l’être aussi. Ils ont gagné la Ligue des champions et ont à peine eu le temps de célébrer leur titre. Ils sont venus jouer en équipe nationale et sont partis dans la foulée pour disputer ce Mondial. Ils n’ont pas arrêté.»