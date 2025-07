Lens : Angelo Fulgini en discussion avec Kocaelispor

Si Lens se doit de recruter, il doit également s’occuper à faire partir quelques indésirables, à commencer par Angelo Fulgini. Le milieu offensif franco-ivoirien de 28 ans, dont le salaire est supérieur à 100 000 € par mois, est plus que jamais sur le départ après une saison 2024-25 plus que mitigée (1 but et 1 passe décisive en 23 matches de L1).

Selon nos informations, l’ancien Angevin est aujourd’hui fortement courtisé par Kocaelispor. Le club turc, promu en Süper Lig, est séduit par le profil du très expérimenté milieu lensois qui totalise tout de même plus de 200 matches de L1 au compteur. Reste désormais à voir si les différentes parties, qui ont entamé des discussions, parviendront à trouver un accord.