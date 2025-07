Florent Mollet quitte le FC Nantes

Les départs s’enchaînent au FC Nantes. Ce mardi, les Canaris ont annoncé celui de Florent Mollet (33 ans). L’ancien joueur de Montpellier était en fin de contrat chez les pensionnaires du stade de La Beaujoire.

«En fin de contrat, Florent Mollet ne sera plus Nantais la saison prochaine. Arrivé début 2023, le milieu offensif aura disputé 66 matchs avec les Jaunes et Verts. Formé à Dijon, club avec lequel il fait ses débuts dans le monde professionnel, Florent Mollet rejoint ensuite l’US Créteil-Lusitanos. Il effectue ses débuts en Ligue 1 avec le FC Metz qu’il rejoint en juillet 2016. "The French Paul Scholes" comme il est surnommé, passera également par Montpellier et Schalke 04 (Allemagne), avant de rejoindre le FC Nantes en janvier 2023. Pur gaucher, le milieu offensif réussit ses débuts et bénéficie de la confiance d’Antoine Kombouaré dès son arrivée. Sa technique au-dessus de la moyenne, mais également sa vision du jeu, font de lui un joueur décisif. Il disputera 66 matchs avec la tunique jaune et verte, marquant 7 buts et délivrant 7 passes décisives. L’ensemble du Football Club de Nantes remercie chaleureusement Florent et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.»