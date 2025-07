Les détails de l’accord pour le transfert d’Hugo Ekitike

C’est d’ores et déjà l’un des transferts majeurs de cet été. Hugo Ekitike va bien rejoindre Liverpool, 1 an seulement après avoir définitivement rallié l’Eintracht Francfort. Les deux clubs se sont entendus hier et les chiffres diffèrent selon les sources. Pour Sky Allemagne, il s’agit d’un montant fixe de 90 M€ + 5 M€ de bonus.

La suite après cette publicité

Pour Skysports UK, Liverpool va payer 80 M€ fixe, et 12,5 M€ en variables. Dans tous les cas, Ekitike, 23 ans, a reçu le feu vert pour rallier l’Angleterre. Il devrait passer sa visite médicale cette semaine et s’engager jusqu’en 2030, avec une option d’un an supplémentaire.