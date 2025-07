Tyler Morton est partant pour venir à l’OL

Voulant se renforcer au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais a coché le nom de Tyler Morton (22 ans). Grand espoir de Liverpool, la sentinelle a eu du mal à confirmer en équipe première et a enchaîné les prêts à Blackburn et Hull City. Champion d’Angleterre la saison dernière, il n’a disputé que cinq matches avec les Reds. Vainqueur cet été de l’Euro U21 avec l’Angleterre où il est devenu titulaire au fil de la compétition, le natif de Wallasey est dans le viseur des Lyonnais.

Arrivant à un an de la fin de son contrat, il est aussi suivi par West Ham et d’autres formations européennes. Selon The Athletic, l’Olympique Lyonnais a bien contacté Liverpool et le club anglais est ouvert à une vente de son joueur afin de récupérer une certaine somme qui ne devrait pas être conséquente. De son côté, Tyler Morton qui veut passer un cap dans sa progression et obtenir plus de temps de jeu est ouvert à l’idée d’évoluer à l’Olympique Lyonnais.