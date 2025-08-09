Menu Rechercher
Commenter 1
Matchs Amicaux

Amical : le HAC termine sa préparation par une défaite face à La Corogne

Par Raphaël Raffray
Étienne Kinkoué en action avec Le Havre @Maxppp
Deportivo Le Havre

Pour leur dernier match de préparation, les Ciel et Marine se sont inclinés 0-2 face au Deportivo La Corogne ce samedi 9 août 2025 en Espagne. La rencontre a également été marquée par les blessures de Thomas Delaine et Younes Namli, contraints de sortir du terrain.

La suite après cette publicité

À une semaine de la reprise de la Ligue 1 à Monaco, le HAC termine donc sa présaison sans avoir remporté le moindre match, ce qui laisse planer quelques inquiétudes avant le début officiel de la saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier