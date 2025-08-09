Matchs Amicaux
Amical : le HAC termine sa préparation par une défaite face à La Corogne
Pour leur dernier match de préparation, les Ciel et Marine se sont inclinés 0-2 face au Deportivo La Corogne ce samedi 9 août 2025 en Espagne. La rencontre a également été marquée par les blessures de Thomas Delaine et Younes Namli, contraints de sortir du terrain.
À une semaine de la reprise de la Ligue 1 à Monaco, le HAC termine donc sa présaison sans avoir remporté le moindre match, ce qui laisse planer quelques inquiétudes avant le début officiel de la saison.
