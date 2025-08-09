Amical : l’OL domine Getafe en supériorité numérique après trois penalties transformés

Pour sa dernière rencontre de préparation avant le début du championnat, l’Olympique Lyonnais accueillait une équipe de Liga, Getafe, à Bourgoin-Jallieu, au stade Pierre Rajon. Après une intersaison agitée, Paulo Fonseca avait opéré quelques changements dans son onze de départ : Rémy Descamps gardait les cages en attendant Dominik Greif, Tyler Morton faisait ses débuts en remplaçant Corentin Tolisso, absent à cause d’une gêne au mollet, et Malick Fofana était titularisé sur l’aile gauche. Quant au capitaine, c’était Clinton Mata qui portait le brassard en l’absence du Champion du Monde 2018. La pépite Khalis Merah était titulaire dans le milieu à trois, Mikautadze seul en pointe avec Maitland-Niles sur sa droite. Lyon, déjà solide avec trois victoires, un nul et une défaite en préparation face au grand Bayern Munich, visait à conclure sa campagne amicale sur une bonne note face à une équipe de Getafe en difficulté lors de sa pré-saison (trois nuls et une défaite). Ce match permettait à Fonseca de peaufiner son groupe avant l’ouverture du championnat contre le RC Lens le 16 août prochain à Bollaert.

Dès le début du match, l’intensité était palpable avec plusieurs fautes et avertissements, notamment sur le défenseur de l’OL, Kumbedi. Mikautadze a réalisé la première frappe lyonnaise du match, mais sans réussir à inquiéter le gardien adverse. Getafe, plutôt dominateur en tout début de rencontre, se montrait dangereux, mais maladroit, avec notamment une attaque dans la surface de l’OL, mais sans succès. Progressivement, Lyon est monté en puissance, s’installant dans le camp adverse avec plusieurs tentatives, dont un centre de Kumbedi repoussé en corner et un tir dévié de Morton. Le tournant du début de match est arrivé à la 23e minute : le jeune Merah a obtenu un penalty après avoir été accroché par Neyou. Uche a été averti pour un tacle trop engagé sur Mata. Après avoir été bousculé lors de sa célébration, Mikautadze a transformé en deux temps le penalty obtenu, ouvrant le score pour l’OL à la 25e minute (1-0). Mal entrés dans le match, les Gones se sont réveillés qu’après le premier quart d’heure, mais à part le but de Mikautadze sur penalty, ils n’ont eu que très peu d’occasions franches. Face à eux, une équipe espagnole rugueuse, peu portée sur le ballon, a réussi à tirer profit d’une rare opportunité pour obtenir un penalty, que Milla a transformé à la 40e minute. Dans une rencontre engagée, M. Pignard a distribué plusieurs cartons jaunes, notamment à Davinchi pour un acte d’antijeu sur Maitland-Niles. Malgré quelques belles incursions, comme un déboulé de Maitland-Niles ou une encore une belle frappe de Merah, l’OL a souffert d’une défense parfois laxiste et d’une certaine fébrilité qui a conduit à une faute dangereuse de Niakhaté. Getafe, moins agressif après le premier quart d’heure, a su conserver ce score nul de 1-1 à la pause. L’absence de Tolisso s’est fait ressentir au milieu de terrain côté lyonnais.

Carton rouge et penalty, la double sanction

Dès la reprise, Getafe a apporté le premier danger, mais Mata a empêché Uche de frapper (47e). Merah a ensuite servi Fofana, qui a vu son centre contré, tout comme celui de Maitland-Niles (49e). Mikautadze a été accroché au milieu, est resté au sol, puis a quitté temporairement le terrain pour tester son genou avant de revenir rapidement (50e-52e). Les Lyonnais ont multiplié les passes autour du bloc espagnol, mais Fofana a manqué une volée au second poteau (54e). Le jeu est devenu haché avec un hors-jeu de Getafe (55e). Fofana a brièvement quitté le terrain après une faute, mais s’est rapidement relevé (56e). Lyon a ensuite perdu le ballon au milieu, contraignant Getafe à reculer (58e). Milla a manqué de peu une frappe enroulée qui a frôlé la barre (59e), avant que Getafe procède à ses premiers changements, avec l’entrée de Mayoral (60e). À la 62e minute, Mikautadze a provoqué un nouveau penalty en étant accroché par Djene, ce qui a valu l’expulsion du défenseur central togolais. Le Géorgien a laissé le penalty à son coéquipier anglais. Deux minutes plus tard, Maitland-Niles a calmement trompé Soria en le prenant à contre-pied d’une frappe croisée, redonnant ainsi l’avantage aux Gones (2-1). À la 66e minute, ce second but est tombé à point nommé pour l’OL, au moment où l’on sentait les hommes de Paulo Fonseca piocher et laisser Getafe prendre confiance dans le jeu. À la 68e, M. Pignard a sifflé la pause fraîcheur de la seconde période. À la 71e, le match a repris. Chose surprenante, les Lyonnais n’avaient toujours pas effectué de changement. À la 71e, Descamps a réalisé une jolie claquette au sol sur une déviation de Mayoral, esseulé dans la surface sur un service venu de la gauche. L’attaquant de Getafe était néanmoins hors-jeu, mais cet arrêt a mis en confiance le portier des Gones.

Malgré leur supériorité numérique, les Lyonnais ont peiné à vraiment imposer leur jeu dans les dernières minutes. Ils ont dominé territorialement et gardé le ballon dans le camp adverse, mais ont manqué de créativité et d’efficacité pour se procurer de vraies occasions franches. Les changements opérés en fin de match, notamment l’entrée de Moreira, ont apporté un peu de fraîcheur et de vivacité, sans toutefois réussir à véritablement déstabiliser la défense de Getafe ni à inquiéter son gardien Soria. Cette fin de rencontre a reflété la difficulté de l’OL à gérer le jeu face à une équipe espagnole bien regroupée, malgré l’avantage numérique. Dans le dernier quart d’heure, Merah a provoqué une faute intéressante sur la gauche, mais son coup franc a manqué de précision et Getafe a dégagé le danger. Malgré un changement à l’OL avec l’entrée de Carvalho à la place de Morton, les Lyonnais ont peiné à s’extirper du pressing intense des Espagnols réduits à dix, qui ont insisté pour arracher l’égalisation. Les occasions se sont faites rares, comme ce centre de Davinchi repoussé par Niakhaté, suivi d’une frappe manquée de Munoz, laissant des dernières minutes plutôt fades et peu animées. Lyon s’est finalement imposé après un match compliqué, la double sanction en faveur de l’OL a clairement changé la physionomie de la rencontre. Les Gones ont bien réagi après la défaite face au Bayern Munich (2-1).