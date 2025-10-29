Serie A : l’Inter Milan corrige la Fiorentina, la Cremonese enfonce le Genoa de Patrick Vieira

L’Inter Milan a fait le métier ce mercredi soir face à la Fiorentina. Les joueurs de Christian Chivu se sont imposés 3-0 grâce à une superbe frappe de Hakan Çalhanoğlu (66e), un bijou collectif conclu par Sucic après une feinte dans la surface toscane (71e), et enfin un penalty de Çalhanoğlu. L’Inter Milan est 3e de Serie A.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 21 9 +8 7 0 2 16 8 2 Rome 21 9 +6 7 0 2 10 4 3 Inter Milan 18 9 +11 6 0 3 22 11 4 Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7 5 Côme 16 9 +6 4 4 1 12 6 6 Bologne 15 9 +6 4 3 2 13 7 7 Juventus 15 9 +3 4 3 2 12 9 8 Cremonese 14 9 +1 3 5 1 11 10 9 Atalanta 13 9 +6 2 7 0 13 7 10 Udinese 12 9 -4 3 3 3 11 15 11 Torino 12 9 -6 3 3 3 8 14 12 Lazio 11 8 +4 3 2 3 11 7 13 Sassuolo 10 8 -1 3 1 4 8 9 14 Cagliari 9 8 -2 2 3 3 8 10 15 Parme 7 9 -5 1 4 4 4 9 16 Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14 17 Hellas 5 9 -9 0 5 4 5 14 18 Pise 4 8 -7 0 4 4 5 12 19 Fiorentina 4 9 -8 0 4 5 7 15 20 Genoa 3 9 -9 0 3 6 4 13 Voir le classement complet

En parallèle, la Cremonese s’est imposée 2-0 grâce à Bonazzoli face au Genoa de Patrick Vieira, plus que jamais lanterne rouge du championnat. Conforté cette semaine à son poste, le champion du monde 98 vit des heures bien compliquées sur son banc… Enfin, Bologne a été accroché par le Torino (0-0).