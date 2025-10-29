Menu Rechercher
Serie A

Serie A : l’Inter Milan corrige la Fiorentina, la Cremonese enfonce le Genoa de Patrick Vieira

Par Jordan Pardon
1 min.
Henrikh Mkhitaryan @Maxppp
Inter Milan 3-0 Fiorentina

L’Inter Milan a fait le métier ce mercredi soir face à la Fiorentina. Les joueurs de Christian Chivu se sont imposés 3-0 grâce à une superbe frappe de Hakan Çalhanoğlu (66e), un bijou collectif conclu par Sucic après une feinte dans la surface toscane (71e), et enfin un penalty de Çalhanoğlu. L’Inter Milan est 3e de Serie A.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 21 9 +8 7 0 2 16 8
2 Logo Rome Rome 21 9 +6 7 0 2 10 4
3 Logo Inter Milan Inter Milan 18 9 +11 6 0 3 22 11
4 Logo Milan Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7
5 Logo Côme Côme 16 9 +6 4 4 1 12 6
6 Logo Bologne Bologne 15 9 +6 4 3 2 13 7
7 Logo Juventus Juventus 15 9 +3 4 3 2 12 9
8 Logo Cremonese Cremonese 14 9 +1 3 5 1 11 10
9 Logo Atalanta Atalanta 13 9 +6 2 7 0 13 7
10 Logo Udinese Udinese 12 9 -4 3 3 3 11 15
11 Logo Torino Torino 12 9 -6 3 3 3 8 14
12 Logo Lazio Lazio 11 8 +4 3 2 3 11 7
13 Logo Sassuolo Sassuolo 10 8 -1 3 1 4 8 9
14 Logo Cagliari Cagliari 9 8 -2 2 3 3 8 10
15 Logo Parme Parme 7 9 -5 1 4 4 4 9
16 Logo Lecce Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14
17 Logo Hellas Hellas 5 9 -9 0 5 4 5 14
18 Logo Pise Pise 4 8 -7 0 4 4 5 12
19 Logo Fiorentina Fiorentina 4 9 -8 0 4 5 7 15
20 Logo Genoa Genoa 3 9 -9 0 3 6 4 13
En parallèle, la Cremonese s’est imposée 2-0 grâce à Bonazzoli face au Genoa de Patrick Vieira, plus que jamais lanterne rouge du championnat. Conforté cette semaine à son poste, le champion du monde 98 vit des heures bien compliquées sur son banc… Enfin, Bologne a été accroché par le Torino (0-0).

Pub. le - MAJ le
