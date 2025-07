Amical, vidéo : l’action lunaire manquée par le FC Nantes contre Guingamp

En pleine préparation avant le début de saison de Ligue 1, qui débutera dans moins d’un mois, les clubs de Ligue 1 entament leur pré-saison. Le FC Nantes était opposé à Guingamp, ce samedi en amical, à Ploërmel (Morbihan), les hommes de Luis Castro, qui dirigeait son deuxième match à la tête des Canaris, ont manqué une immense occasion de prendre l’avantage, devenue virale. Alors que le score était alors de 1-1, un ballon complètement manqué par la défense de l’EAG revenait dans les pieds de Herba Guirassy, seul face au but.

Et pendant près de 30 secondes, les attaquants nantais ont manqué pas moins de cinq occasions nettes. L’attaquant nantais a d’abord joliment feinté le gardien adverse, mais s’est heurté au poteau gauche, malgré un but vide. Le ballon est alors revenu sur Bahmed Deuff, dont la frappe a été repoussée par le défenseur devant sa ligne. Avant une nouvelle chance pour Guirassy, mais son enroulé du droit a encore été détourné par le gardien breton. Et enfin, Adel Mahamoud a ensuite tenté une volée du droit… mais a loupé le ballon. De quoi surprendre Luis Castro, depuis son banc.