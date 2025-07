FC Nantes : Tino Kadewere a trouvé son futur club

Le FC Nantes poursuit son dégraissage estival. Après le prêt d’Alban Lafont au Panathinaïkos et le départ de Douglas Augusto vers Krasnodar, c’est au tour de Tino Kadewere de faire ses valises. L’attaquant de 29 ans va rejoindre la Grèce, un accord ayant été trouvé entre le FCN et l’Aris Salonique. Initialement désireux de rester à Nantes, Kadewere a finalement été séduit par le projet proposé par les dirigeants grecs selon Ouest-France. Il quitte le club librement, un an avant la fin de son contrat, signé jusqu’en 2026. Le FC Nantes percevra toutefois un pourcentage sur une éventuelle revente. Le Zimbabwéen, arrivé en provenance de l’OL à l’hiver 2024, aura disputé 26 matches de Ligue 1 sous les couleurs nantaises, inscrivant deux buts en championnat.

Gêné par des blessures musculaires l’hiver dernier, Kadewere a connu une saison en dents de scie. Il a tout de même pris part au premier match amical de la préparation estivale sans parvenir à convaincre. Autorisé à quitter la Jonelière, il ne sera pas présent dans le groupe pour le prochain match face à Guingamp ce samedi 19 juillet. Selon son entourage, l’international zimbabwéen quitte Nantes avec une certaine tristesse, déçu que la page jaune et verte se tourne déjà.