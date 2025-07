L’AS Monaco signe le gros pari Ansu Fati !

En 2025-26, l’AS Monaco va de nouveau jouer la Ligue des Champions. Le club de la Principauté espère bien figurer et pourquoi pas créer la surprise. Pour y parvenir, il devra se renforcer et le chantier a déjà commencé. En effet, les pensionnaires du stade Louis II ont notamment bouclé l’arrivée de l’expérimenté Eric Dier, en fin de contrat au Bayern Munich, et surtout celle de Paul Pogba. Bien lancés, ils ont continué à faire leurs emplettes chez les grands d’Europe, notamment au FC Barcelone. Aujourd’hui, ils ont officialisé la venue d’Ansu Fati.

Âgé de 22 ans, il a été considéré dès ses débuts précoces comme le successeur d’un certain Lionel Messi, avec lequel il a joué. D’ailleurs, le frère de la Pulga, Rodrigo Messi, avait été son agent avant qu’il décide de rejoindre l’écurie de Jorge Mendes. Le super agent a tenté de sauver son poulain quand il a commencé à enchaîner les prestations moyennes et les blessures. L’année dernière, il a donc été envoyé en prêt du côté de Brighton, où il a évolué sous les ordres d’un certain Roberto De Zerbi. Auteur de 4 buts et 1 assist en 21 apparitions toutes compétitions confondues, il a retrouvé la Catalogne durant l’été.

Fati veut se relancer sur le Rocher

Poussé vers la sortie lors du mercato d’été puis en hiver, Fati est resté, décidé à s’imposer au sein de l’équipe chapeautée par Hans Dieter Flick. Mais le technicien allemand ne comptait pas vraiment sur lui. En 2024-25, le joueur offensif a ainsi participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues, dont seulement 3 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, elle est vierge (0 but, 0 assist). Conscient qu’il n’entrait plus dans les plans du FCB, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant de le laisser filer, Ansu Fati a finalement dit oui au défi proposé par l’ASM.

L’écurie princière a officialisé son arrivée aujourd’hui. «L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée d’Ansu Fati. L’attaquant international espagnol de 22 ans est prêté par le FC Barcelone pour la saison 2025-2026, avec option d’achat.». Sur le Rocher, Fati, qui va découvrir la Ligue 1, aura pour objectif de retrouver du temps de jeu régulièrement ainsi que la confiance. Un sacré pari de la part de Monaco, qui espère avoir fait le bon choix.