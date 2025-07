Le Barça dévoile son nouveau maillot domicile 2025/2026

Le Barça et Nike ont dévoilé ce mercredi 2 juillet le nouveau maillot domicile que porteront les joueurs blaugrana lors de la saison à venir. Une tunique moderne et dynamique qui met à l’honneur les emblématiques bandes verticales du club catalan, évidemment de couleurs rouges et bleues.

Bientôt disponible chez notre partenaire Foot.FR, le maillot sera comme la saison passée frappée d’un logo Spotify très apparent au milieu. Pour le reste, pas de grand chamboulement : Nike est resté sobre dans son approche visuelle, tout en intégrant quelques détails : un dégradé de couleur, une mention « FC Barcelona » à l’intérieur du col, mais aussi le drapeau du Barça et la Senyera sous la nuque. Le logo Nike apparaîtra du côté droit, et l’écusson du club, à gauche.

