Une porte de sortie en or s’offre à Rashford, ça sent le roussi à l’Inter

Marcus Rashford pourrait très bien rebondir

En Angleterre, il y a une porte de sortie en or qui s’offre à Marcus Rashford ! Comme le placarde le Daily Star, le Bayern Munich est prêt à offrir une échappatoire à l’attaquant anglais, de retour à Old Trafford après un prêt à Aston Villa. Au Bayern Munich, Rashford pourrait retrouver son compatriote Harry Kane, comme le rappelle le Daily Mirror. Bien que l’Anglais rêve du FC Barcelone, cette option pourrait le séduire. L’information est aussi relayée par The Sun, mais a été révélé par Bild. Si Rashford veut rejoindre le Bayern, il devra probablement accepter de baisser son salaire qui est de 350 000€ par semaine. Manchester United réclame de son côté 45 M€ pour son joueur. Le club bavarois est séduit par la polyvalence du joueur qui peut jouer en attaque et sur les ailes. A noter que la priorité en ce moment du Bayern reste Woltemade, l’attaquant de Stuttgart. Bref, Manchester United se frotte les mains à l’idée de se débarrasser de Rashford.

La suite après cette publicité

L’Inter dans la tempête

Ce qui fait les gros titres en Italie, ce sont les tensions qui règnent du côté de l’Inter. L’élimination face à Fluminense a laissé des traces et le coup de gueule de Lautaro Martinez ne restera pas sans conséquence. L’Inter divisé, lâche le journal au papier rose. Après avoir accusé Çalhanoğlu d’avoir la tête ailleurs, l’Argentin a reçu une réponse acerbe du Turc. « Des paroles qui divisent et non qui unissent. L’histoire retiendra ceux qui sont restés debout, pas ceux qui ont élevé la voix. L’avenir ? On verra. Je n’ai jamais dit que je n’étais pas heureux ici, je n’ai jamais trahi ce maillot ». Une publication qui a été likée par la femme de Simone Inzaghi, Marko Arnautovic et surtout Marcus Thuram. La presse italienne interprète ça comme un geste de soutien envers le Turc. Si Çalhanoğlu est sur le départ, ce n’est pas le cas du Français qui pourrait se mettre à dos son compère d’attaque.

Le bras de fer autour de Nico Williams continue

En Espagne, le dossier Nico Williams n’en finit plus de faire parler. Comme expliqué hier, le clan Nico Williams a demandé à inclure une clause stipulant que le club s’engage à l’inscrire en Liga et, en cas de refus, à le laisser partir gratuitement. De son côté, le FC Barcelone est ferme comme le placarde Mundo Deportivo. Le club ne peut signer une clause susceptible de compromettre financièrement le club. Dans ses pages intérieures, le journal explique que le Barça a tout fait pour rassurer le joueur. La santé financière du club n’est plus la même que la saison dernière et le cas Dani Olmo ne risque pas de se répéter. Sport fait le point sur la liste des clauses et précise que Nico Williams veut des garanties. Le journal rappelle que le joueur veut que tout soit boucler rapidement. L’intéressé veut à tout prix éviter de devoir reprendre l’entraînement de pré-saison avec l’Athletic Bilbao, prévu pour le 9 juillet. Le Barça se tient prêt à payer la clause libératoire du joueur.