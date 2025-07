Juventus : le signal d’alarme d’Igor Tudor sur la santé de ses joueurs

Après l’élimination de la Juventus contre le Real Madrid en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs, Igor Tudor a tenu à féliciter ses joueurs et a envoyé un message sur la santé des participants. Plusieurs joueurs de la Juventus ressentent une grande fatigue physique après cette nouvelle compétition estivale.

La suite après cette publicité

«Je tiens à féliciter les garçons, car ils ont fait ce que nous avions préparé. Ils ont tout donné, ils étaient dix à demander des remplacements, certains avaient peur de se blesser. À un moment, j’ai voulu faire un remplacement plus offensif, mais Khephren Thuram s’est touché derrière. Le remplacement de Yildiz? Ce n’est pas non plus un choix technique». Avec une chaleur étouffante, les joueurs qui participent à la Coupe du Monde des Clubs semblent de plus en plus touchés physiquement et la fin d’une longue et harassante saison se fait sentir dans les jambes et le souffle.