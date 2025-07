Youcef Belaïli arrêté à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle !

Décidément, Youcef Belaïli est toujours aussi imprévisible et parfois incontrôlable. Après avoir disputé la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec l’Espérance Tunis, le milieu de terrain de 33 ans fait la Une des médias algériens pour une raison moins glorieuse.

DZ Foot assure que Belaïli a été arrêté par la police française à sa descente de l’avion à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Le motif de cette invention policière serait dû à une histoire de ceinture non attachée dans l’avion, durant le vol New York-Paris. La situation aurait ensuite dégénéré et une bagarre se serait produite.