L’AS Monaco pense à s’offrir un taulier de l’OL

L’AS Monaco a frappé fort cet été. Le club de la Principauté a déjà tenté plusieurs paris, comme celui de relancer Paul Pogba. Une opération remarquée, forcément, puisque tout le monde voulait savoir où allait rebondir le champion du monde 2018. Le club de la Principauté a aussi fait venir Ansu Fati, lui aussi dans un contexte revanchard, voulant prouver qu’il n’est pas fini. Plus tôt, les Monégasques avaient aussi confirmé la signature de l’Anglais Eric Dier.

Trois paris donc, et seul le temps nous dira si ce sont des bons coups ou des flops. Et Monaco ne souhaite pas en rester là. Le club a aussi l’intention d’enrôler des joueurs ayant fait leurs preuves en Ligue 1. Mieux, le club pourrait profiter des malheurs de l’Olympique Lyonnais, qui va devoir dégraisser même dans l’éventualité où son appel passe et qu’il soit maintenu en première division. De nombreux joueurs comme Jordan Veretout ou Georges Mikautadze sont déjà sur le départ et une véritable saignée s’annonce dans l’effectif.

Un joueur convoité

Comme l’indique L’Equipe, c’est à Lucas Perri que l’AS Monaco s’intéresse. Le portier brésilien, déjà convoité avant les déboires du club avec la DNCG et suivi par NEOM (Arabie saoudite) et Southampton, plaît beaucoup aux Monégasques, qui ont déjà essuyé quelques échecs à ce poste cet été. Il est ainsi sur la short-list pour le poste de gardien.

Son profil de joueur confirmé et qui n’aurait pas besoin d’un grand temps d’adaptation colle à merveille avec ce que veut l’état-major du club. Pour l’instant, il n’y a pas encore eu de grandes manœuvres de la part des décideurs du club du Rocher, n’ayant pas contacté directement le joueur ou l’Olympique Lyonnais. Ils vont cependant devoir trancher rapidement au vu des formations qui sont sur le coup et qui pourraient rapidement passer à l’action pour le joueur de 27 ans…