L’OL officialise deux départs

Après Alexandre Lacazette parti à Neom SC hier soir, l’Olympique Lyonnais vient d’annoncer deux nouveaux départs. Prêtés la saison dernière au FC Nantes et à Neom SC, Johann Lepenant et Saïd Benrahma ont vu leurs nouveaux clubs lever leurs options d’achats. «L’Olympique Lyonnais annonce que le FC Nantes et Neom SC ont levé leurs options d’achat respectives, officialisant ainsi les transferts définitifs de Johann Lepenant et Saïd Benrahma», peut-on lire dans un communiqué.

Ainsi, l’Olympique Lyonnais récupère deux jolis chéques, un de 2,5 millions d’euros avec la vente de Johann Lepenant à Nantes. Pour Saïd Benrahma, son option d’achat était de 15 millions d’euros et il reste 3 millions d’euros de bonus qui peuvent être activées. «L’Olympique Lyonnais tient à remercier Johann et Saïd et leur souhaite une très belle réussite avec leurs nouveaux clubs», a conclu le club rhodanien.