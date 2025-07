L’OL doit trouver une somme colossale pour passer la DNCG !

Le feuilleton pourrait bien prendre fin la semaine prochaine. Il y a déjà plus d’une semaine, l’Olympique Lyonnais était rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG en raison de gros problèmes économiques. Pourtant, son clivant président John Textor était plus que confiant et ne cessait d’expliquer que l’OL allait très bien financièrement et qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Mais la réalité a frappé le club rhodanien de plein fouet et il a donc fallu réagir vite. L’OL a rapidement annoncé sa volonté de faire appel de cette décision.

Et pour que cet appel passe, il fallait mettre toutes les chances de son côté. Dans ce sens, John Textor a été écarté de son rôle de président du club et prend ses distances avec l’OL. Ares Management, le fonds d’investissement à l’origine d’un prêt pour racheter le club, a validé la nouvelle proposition avec le duo Michele Kang et Michael Gerlinger pour mener le nouvel OL. Il restait par contre, au-delà des réglages dans l’organigramme, se concentrer sur le noyau du problème : les soucis financiers du club. Sauf que Lyon laissait fuiter dans la presse qu’il ne savait toujours pas les raisons de la décision de la DNCG.

L’OL est fixé

Ce mercredi soir, L’Équipe nous fait quelques révélations sur la situation. Depuis ce lundi, l’OL est désormais au courant de ce qu’il va devoir faire pour passer la DNCG et donc rester en Ligue 1. Pour valider son maintien, Lyon doit trouver au minimum 70 millions d’euros. Il faudra donc un apport de fonds de plusieurs actionnaires et l’argent doit être placé sur un seul compte. Michele Kang va donc devoir convaincre ses partenaires de mettre la main à la poche. Et ce ne sera pas si simple.

L’OL sera fixé sur son sort la semaine prochaine et de toute façon, si la situation n’évolue pas avant le 14 juillet prochain, le club sera automatiquement écarté de la Ligue Europa selon le règlement de l’UEFA. Au niveau du sportif, cette situation bloque évidemment toute initiative sur le mercato, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Et cela commence à crisper l’entourage de certains joueurs en interne. L’OL doit être sur tous les fronts et espère gérer au mieux cette crise. Reste à savoir où jouera le club la saison prochaine. Ligue 1 ou Ligue 2, les supporters seront bientôt fixés.